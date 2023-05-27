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НовостиОбщество27 мая 2023 6:34

Среднее время обслуживания пассажиров Пулково сократили на 20%

Появился еще один пункт досмотра и увеличили количество пунктов проверки документов
Анастасия НУРАДИЛОВА
В Пулково провели модернизацию.

В Пулково провели модернизацию.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

У пассажиров внутренних рейсов в Пулково будет проверять документы на 60 процентов быстрее. Аэропорт проводит модернизацию в честь 320-летия Петербурга. Количество пунктов проверки документов увеличили с 10 до 16. Об этом рассказали в пресс-службе терминала.

- Кроме увеличения количества пунктов проверки документов на внутренних рейсах, запускается дополнительный пункт досмотра на этапе предполетного досмотра. В 2,5 раза увеличили количество устройств для самостоятельной печати посадочных, – отмечает управляющий Пулково Андрей Дробович.

Среднее время обслуживания пассажиров в терминале аэропорта Пулково сократили на 20 процентов.

- Подготовка к летнему сезону включает модернизацию инфраструктуры, чтобы сделать обслуживание в аэропорту в пиковые периоды более комфортным, - добавил Дробович.