28 мая в Петербурге потеплеет до 20 градусов

Плохая погода задержится всего на сутки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербуржцы празднуют 320-летие города, но торжественное настроение немного омрачит погода. В Северной столице ожидается похолодание. Плохая погода задержится всего на сутки. Об этом в своем телеграм-канале рассказал главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

- В Ленобласть будут поступать холодные массы. В такой ситуации в регионе при переменной облачности местами пройдут кратковременные дожди, а температура воздуха будет на 4-5 градусов ниже климатической нормы, - отметил синоптик.

Температура воздуха составит от 13 до 15 градусов со знаком плюс в Петербурге. А в области будет от 12 до 17 градусов. Скорость северо-западного ветра – от 4 до 9 метров в секунду.

В воскресенье холодно будет ночью, В Ленобласти ожидаются даже заморозки. Зато днем в Северной столице воздух прогреется до 18-20 градусов.