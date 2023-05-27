Рюкзак с ружьем, маской и наручниками нашли в подсобке магазина во Всеволожске

В магазине не установлено видеонаблюдение. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В подсобке магазина во Всеволожске нашли рюкзак, в котором находились оружие, маска и наручники. Сумку с боеприпасами обнаружил охранник вечером 25 мая. Кроме ружья, в нем лежали 9 патронов, одна гильза 24 калибра. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Видеонаблюдения в магазине нет, поэтому сложно выяснить, чей это рюкзак, - рассказал источник.

Найденное оружие отправили на экспертизу, после которой стало известно, что это обрез, выполненный из иностранного двуствольного гладкоствольного охотничьего ружья. Он относится к огнестрельному оружию и пригоден для стрельбы.

Специалисты назначили генетическую экспертизу. Известно, что в базе данных Росгвардии или розыске оружие не числится.