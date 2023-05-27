Мужчина развращал 9-летнюю девочку из Петербурга по переписке в мессенджере

Полицейские начали искать преступника. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские в Петербурге разыскивают педофила, который отправлял интимные фотографии и видео девятилетней девочке. С заявлением в полицию пришел отец школьницы вечером 26 мая. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Мужчина потребовал найти и задержать злоумышленника, который развращает его 9-летнюю дочь, - рассказал источник.

Известно, что преступник переписывался с маленькой девочкой с 24 по 26 мая в мессенджере Telegram. Ребенку он представился «Авадом», а после этого одну за одной присылал голые фотографии, а также видеозаписи.

Специалисты решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства и устанавливают личность злоумышленника.