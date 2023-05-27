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НовостиПроисшествия27 мая 2023 9:38

Трех человек эвакуировали из квартирного пожара на Наличной улице в Петербурге

Пожарные тушили балкон в двухкомнатной квартире
Анастасия НУРАДИЛОВА
На место ЧП выезжали три пожарные машины.

На место ЧП выезжали три пожарные машины.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Василеостровском районе Северной столицы пожарные тушили огонь в двухкомнатной квартире. Из дома, где случилось происшествие, эвакуировали трех человек. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Петербургу.

- Квартира на Наличной улице загорелась около 12 часов дня. На место происшествия сразу выехали спасатели, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Прибывшие на место пожарные увидели, что горит балкон. Площадь возгорания составила всего один квадратный метр. Специалисты справились с пламенем за несколько минут: в 12:08 пожар был ликвидирован.

По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал. На место ЧП выезжали три пожарные машины и 15 спасателей МЧС. Дознаватели будут выяснять причины и обстоятельства случившегося.