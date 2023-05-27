Новых почетных граждан Петербурга наградили в Мариинском дворце

Эдита Пьеха стала почетным гражданином Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Почетными гражданами Петербурга в этом году стала блокадная учительница Надежда Строганова и народная артистка СССР Эдита Пьеха. Их наградили в Мариинском дворце 27 мая. Вместо легендарной исполнительницы знак получила ее внучка Эрика Быстрова. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

- Неповторимый талант Эдиты Пьехи раскрылся в Ленинграде. Ее песни о нашем городе и его жителях, о блокаде, пронзительны и трогательны. Они глубоко трогают душу, - отметил губернатор Александр Беглов.

На данный момент, звание почетного гражданина Петербурга присудили уже 49 жителям города. Первым знак получил академик Дмитрий Лихачев. Среди почетных граждан также президент России Владимир Путин, Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.