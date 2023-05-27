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НовостиОбщество27 мая 2023 17:58

Новый сад открыли на Синем мосту в Петербурге

Место отдыха уже пользуется популярностью
Анастасия НУРАДИЛОВА
Место отдыха уже пользуется популярностью. Фото: t.me/a_beglov

Место отдыха уже пользуется популярностью. Фото: t.me/a_beglov

К юбилею города в Петербурге открыли новый сад на Синем мосту перед Мариинским дворцом. Площадь озеленили по идее председателя ЗакСа Александра Бельского. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов в своем телеграм-канале.

- Сады – визитная карточка нашего города и любимые места отдыха петербуржцев. Вот и на Синий мост уже потянулись жители – приходят отдохнуть, собираются юные художники писать обновленный пейзаж, - отметил глава города.

Новое место отдыха представляет собой сад-трансформер. Там появились декоративные деревья, кустарники, цветы, установлены скамейки. На зиму это все будут убирать, а весной возвращать.

- Планируем и дальше обустраивать Исаакиевскую площадь, - добавил градоначальник.