«Роскосмос» опубликовал снимок Петербурга с космического аппарата в честь Дня города

Северная столица 27 мая откраздновала 320-летний юбилей. Фото t.me/roscosmos_gk

«Роскосмос» сделал Петербургу подарок в День города. Пресс-служба компании опубликовала в своем Telegram-канале снимок Северной столицы, который сделан спутником.

- 27 мая 1703 года Петр Великий заложил Петропавловскую крепость на Заячьем острове в устье Невы. С того момента, свыше 300 лет, город живет и развивается вопреки всем невзгодам, – говорится в посте «Роскосмоса».

На снимке, сделанном с космического аппарата, можно разглядеть исторический центр Петербурга, его старинные здания в духе классицизма. На фотографии есть их территории рыжеватого цвета. Это промышленные зоны города на Неве. Окраины выделены зеленым цветом, потому что там много насаждений.

Еще один подарок городу сделали студенты работники транспортной отрасли. Больше 1000 человек выстроились в сердце, выразив любовь к городу. Акция прошла на площадке трамвайного парка №3 на Васильевском острове.