Сотрудники Росгвардии спасли пьяную женщину в Тихвине, которая сидела у окна

Женщину доставил в больницу. Фото: Росгвардия Петербурга и Ленинградской области

Росгвардейцы в Тихвине спасли жизнь пьяной женщине, которая сидела у края окна. Инцидент произошел 27 мая вечером в Ленинградской области. Ее заметили сотрудники вневедомственной охраны во время патрулирования улиц. Жительница общежития на улице Борисова не реагировала на просьбы уйти в безопасное место. К дому пришлось вызвать экстренные службы.

- Один из сотрудников Росгвардии вступил с женщиной в диалог, а двое других поднялись наверх. Дверь в комнату им никто не открыл и тогда в присутствии соседей они её вскрыли. Росгвардейцы схватили женщину и затащили её во внутрь, - сообщает пресс-служба Росгвардии Петербурга и Ленинградской области.

Чуть позже выяснилось, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, после осмотра медиками скорой помощи ее доставили в городскую больницу.