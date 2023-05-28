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НовостиПроисшествия28 мая 2023 13:39

Полуторагодовалый ребенок выпал из окна в Ленобласти

Малыш облокотился на москитную сетку
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Как позже пояснила мама пострадавшего ребенка, мальчик облокотился на москитную сетку.

Как позже пояснила мама пострадавшего ребенка, мальчик облокотился на москитную сетку.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ломоносове Ленинградской области полуторогодовалый малыш выпал из окна на третьем этаже. Это случилось 27 мая около 10 часов утра. Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», мальчика увезли в тяжелом состоянии в детскую больницу от дома на улице Победы. У ребенка диагностировали травму головы, ушиб грудной клетки, печени и почек.

- Родители, граждане Узбекистана, на миграционном учете не состоят, - отмечает источник агентства.

Как позже пояснила мама пострадавшего ребенка, мальчик облокотился на москитную сетку.

Также еще трое несовершеннолетних петербуржцев оказалось в больницах города. 27 мая около 20 часов в Детскую больницу №5 имени Филатова доставили 13-летнюю жительницу Веселого Поселка. Девочку нашли во дворе дома в состоянии алкогольного отравления. На проспекте Ветеранов трехлетняя девочка отравилась витамином D. Малышку доставили в больницу в тяжелом состоянии.