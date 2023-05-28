Полуторагодовалый ребенок выпал из окна в Ленобласти

Как позже пояснила мама пострадавшего ребенка, мальчик облокотился на москитную сетку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ломоносове Ленинградской области полуторогодовалый малыш выпал из окна на третьем этаже. Это случилось 27 мая около 10 часов утра. Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», мальчика увезли в тяжелом состоянии в детскую больницу от дома на улице Победы. У ребенка диагностировали травму головы, ушиб грудной клетки, печени и почек.

- Родители, граждане Узбекистана, на миграционном учете не состоят, - отмечает источник агентства.

Как позже пояснила мама пострадавшего ребенка, мальчик облокотился на москитную сетку.

Также еще трое несовершеннолетних петербуржцев оказалось в больницах города. 27 мая около 20 часов в Детскую больницу №5 имени Филатова доставили 13-летнюю жительницу Веселого Поселка. Девочку нашли во дворе дома в состоянии алкогольного отравления. На проспекте Ветеранов трехлетняя девочка отравилась витамином D. Малышку доставили в больницу в тяжелом состоянии.