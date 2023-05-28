Креативное пространство «Вата» открывается в Петербурге 4 июня

Проект запустили летом прошлого года. Фото: t.me/krgv_live

Летнее креативное пространство «Вата» открывается в Красногвардейском районе Петербурга. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале пресс-службы администрации. В этом году оно заработает 4 июня.

- Танцы, песни, сладкая вата, мастер-классы по созданию свечей и кастомизации одежды, борьба на мечах и возможность попробовать себя в роли жонглера…и это еще не все, - говорится в сообщении администрации Красногвардейского районе.

Отметим, новая точка притяжения располагается в парке «Охта-Оккервиль». Проект запустили в прошлом году. Для гостей креативного пространства проводили лекции, мастер-классы, концерты и кинопоказы. Вход был свободным. Там есть зона отдыха, а также бар и фотозона, буккросинг и обмен растениями.

Напомним, ко Дню города в Петербурге открыли новый сад-трансформер. Он расположился на Синем мосту. Там появились декоративные деревья, кустарники, цветы, установлены скамейки. На зиму это все будут убирать, а весной возвращать.