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НовостиОбщество29 мая 2023 5:07

Дожди и прохлада продолжатся в Петербурге 29 мая

Температура воздуха составит всего плюс 17 градусов
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Дожди и прохлада продолжатся в Петербурге 29 мая

Дожди и прохлада продолжатся в Петербурге 29 мая

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербург все еще остается в зоне атмосферного форта, а это означает, что прохладная и пасмурная погода продолжится. В понедельник, 29 мая 2023 года, будет сильный ветер и дожди, а температура окажется сильно ниже 20 градусов тепла. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столицей будет определяться влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта. Он постепенно уплотнит облака, усилит ветер и вызовет кратковременные дожди, что удержит температуру ниже положенных по климату значений, - сообщил специалист.

Днем температура воздуха составит всего 15-17 градусов тепла, по Ленинградской области до 13-18 градусов. Ветер окажется западный 4-9 метров в секунду и с порывами.

Во вторник без осадков, днем 14-16 градусов.