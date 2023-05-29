Дожди и прохлада продолжатся в Петербурге 29 мая Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербург все еще остается в зоне атмосферного форта, а это означает, что прохладная и пасмурная погода продолжится. В понедельник, 29 мая 2023 года, будет сильный ветер и дожди, а температура окажется сильно ниже 20 градусов тепла. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столицей будет определяться влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта. Он постепенно уплотнит облака, усилит ветер и вызовет кратковременные дожди, что удержит температуру ниже положенных по климату значений, - сообщил специалист.

Днем температура воздуха составит всего 15-17 градусов тепла, по Ленинградской области до 13-18 градусов. Ветер окажется западный 4-9 метров в секунду и с порывами.

Во вторник без осадков, днем 14-16 градусов.