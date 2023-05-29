Водная оранжерея откроется в Ботаническом саду Петербурга

В Ботаническом саду в Петербурге открывается Водная оранжерея / Фото: Ботанический сад

В Санкт-Петербурге с 30 мая 2023 года в Ботаническом саду откроется Водная оранжерея. К водным относятся сразу три, где можно увидеть самые уникальные и необычные цветы и растения. Об этом сообщают организаторы.

К Водным оранжереям относятся Мангровая, Викторная и Большая пальмовая оранжерея.

- В первой оранжерее можно узнать, что такое мангровые леса и какие растения там обитают. Вам расскажут о ходульных и дыхательных корнях и семенах, которые прорастают прямо на дереве, - рассказали в Ботсаду.

В Викторной оранжерее можно увидеть самую большую кувшинку. Лист такого растения может выдерживать вес до 50 килограммов. Также гостям расскажут, как выращивают рис, из чего в Древнем Египте делали бумагу и какой цветок является символом чистоты для буддистов.

В пальмовой оранжерее можно будет увидите пальму-лиану, винную, сахарную и салатную пальмы.