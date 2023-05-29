Фасады зданий Дирекции императорских театров в Петербурге отреставрируют в 2023 году

Фасады зданий Дирекции императорских театров и бывшего Министерства народного просвещения со стороны площади Островского будут отреставрированы в 2023 году / Фото: КГИОП

В Санкт-Петербурге в 2023 году проведут реставрацию фасадов зданий Дирекции императорского театра и бывшего Министерства народного просвещения, которые выходят на площадь Островского. Об этом 29 мая сообщили в КГИОП. Сами здания входят в ансамбль улицы Зодчего Росси. Сейчас они остались последними, где еще не прошла реставрация.

- На данный момент на зданиях уже завершилась установка лесов. Сейчас специалисты начали расчищать фасады и готовить их к работам, - рассказали в комитете.

Вся реставрация проходит за бюджет города. Какая сумма будет потрачена на работы, не уточняется.

Специалисты уже начали отбивать старую штукатурку и поздние цементные домастиковки. Кирпичную кладку начнут восстанавливать в ближайший месяц. Реставраторы восстановят утраченные балясины из чугуна и нижние части колонн фасада. Также будет восстановлен известняковый цоколь.