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НовостиОбщество29 мая 2023 9:09

Пьяный отец жестоко избил 8-летнего сына на улице Урицкого в Петербурге

Полицейские проводят проверку
Анастасия НУРАДИЛОВА
Пьяный отец жестоко избил 8-летнего сына на улице Урицкого в Петербурге.

Пьяный отец жестоко избил 8-летнего сына на улице Урицкого в Петербурге.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции в Петербурге проводят проверку из-за сообщения об избиении восьмилетнего мальчика. Об этом правоохранительным органам рассказала мама мальчика, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- По словам женщины, пьяный мужчина избивал сына в квартире на улице Урицкого. После сообщения женщины, в полицию позвонили врачи, которые рассказали, что у ребенка множественные ушибы и ссадины, - говорится в сообщении регионального ведомства.

В больнице мальчику помогли и отпустили домой в удовлетворительном состоянии. Полицейские выяснили, что школьник постоянно живет с отцом. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.