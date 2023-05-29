Машина сбила 9-летнего мальчика на обочине трассы в Ленобласти Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области ребенок попал под машину, когда шел по обочине трассы. Авария произошла 28 мая 2023 года на 1-м километре автодороги «Большая Вруда-Княжево-Овинцево». Пострадавшим оказался девятилетний мальчик. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и 47-му региону.

- 32-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, управляя автомобилем «Киа Форте», совершил наезд на девятилетнего мальчика, шедшего вдоль дороги по обочине справа по ходу движения без сопровождения взрослых, - рассказали в полиции.

Столкновение с машиной оказалось очень серьезным. Водитель автомобиля сразу же вызвал спасательные службы. Прибывшая на место карета скорой помощи госпитализировала ребенка в больницу. Его состояние оценивается как тяжелой степени.

По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.