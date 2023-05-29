Мужчина пырнул ножом свою возлюбленную во время застолья в центре Петербурга

Полицией задержан подозреваемый в нападении на свою сожительницу в Центральном районе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге между двумя возлюбленными во время застолья произошла серьезная ссора, которая закончилась для женщины больницей. В восьмом часу утра 28 мая 2023 года в полицию Центрального района поступил звонок о том, что в квартире дома 6 по улице Гончарная ножевое ранение. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Позже в полицию также поступила телефонограмма из больницы, что из указанной квартиры к ним госпитализировали 41-летнюю женщину в тяжелом состоянии. У нее была серьезная ножевая рана, - рассказали в полиции.

Стражи порядка выяснили, что ее во время застолья пырнул ножом 47-летний сожитель. Спустя несколько часов полицейские задержали подозреваемого возле дома 22 по улице Моисеенко. На мужчину завели уголовное дело. На данный момент он находится под стражей.