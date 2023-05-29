Новые жилые комплексы в Петербурге построят по проектам студентов

Новые ЖК в Петербурге построят по проектам студентов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге студенты Государственного архитектурно-строительного университета смогут стать авторами проектов для новых жилых комплексов. Учащимся предложили разработать свои концепции для благоустройства территорий новых ЖК. Об этом 29 мая 2023 года пишет газета "Петербургский дневник".

- Такой шанс "Главстрой Санкт-Петербург" предоставил победителям кейс-чемпионата "МАФ проект", которых выбрал застройщик, - отмечает издание.

В разработке концепций для благоустройства территорий рядом с домами приняли участие одиннадцать команд. По итогам конкурса были выделены два проекта. Первое места заняла команда, которая разработала иммерсивную зону с беседками, спортивной площадкой и зоной для занятия йогой.

Второй проект-победитель предлагает создать деревянный холм в детской горкой, которую можно будет использовать и летом, и зимой, скалодром и амфитеатром.