«Камаз» смял «Жигули» с водителем при столкновении на трассе М-10 в Ленинградской области

Полиция устанавливает детали смертельного ДТП на трассе М 10 Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Трагическая авария произошла на трассе М-10 в Ленинградской области. Утром 29 мая 2023 года водитель "Камаза" потерял управления и смял автомобиль "Жигули", который ехал перед ним по дороге. В итоге водитель последней машины погиб. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и 47-му региону.

- В 11:35 ЧАСОВ на трассе М_10, у поворота на поселок Никольское, водитель автомобиля "Камаз", 44-летний мужчина, двигаясь в сторону Санкт-Петербурга выбрал неправильное расстояние и совершил столкновение с едущим впереди автомобилем "Жигули", - рассказали в полиции.

За рулем отечественной машины находился 77-летний пенсионер. От столкновения мужчина получил серьезные травмы, не совместимые с жизнь и погиб на месте ДТП.

По факту аварии проводится проверка. Полиция устанавливает детали происшествия.