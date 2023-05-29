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НовостиОбщество29 мая 2023 13:30

Свежие фото будущего облика станции метро «Театральная» представили в Петербурге

Станцию достроят к 2025 году
Анастасия НУРАДИЛОВА
Станция будет в голубых тонах. Фото: Ленметрогипротранс

Станция будет в голубых тонах. Фото: Ленметрогипротранс

Петербуржцам рассказали, как будет выглядеть станция метро «Театральная», которую планируют завершить в 2024-2025 годах. Фотографии проекта показал Ленметрогипротранс. У станции будут два вестибюля – под площадью Мариинского театра (подземный) и на Лермонтовском проспекте.

- Строительство станции «Театральная» позволит существенно разгрузить ближайшие станции - «Спасская», «Садовая», «Сенная площадь», которые принимают на себя большой поток пассажиров, проживающих и работающих в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, - говорится в сообщении Ленметрогипротранс.

Станцию «Театральная» задекорируют в серо-голубых тонах. Интерьер будет напоминать театральные подмостки. Подвесные люстры добавят в дизайн классицизм и модерн. На станции будут работать четыре эскалатора.

Станцию «Театральная» задекорируют в серо-голубых тонах. Фото: Ленметрогипротранс

Станцию «Театральная» задекорируют в серо-голубых тонах. Фото: Ленметрогипротранс

Станцию достроят к 2025 году. Фото: Ленметрогипнотранс

Станцию достроят к 2025 году. Фото: Ленметрогипнотранс