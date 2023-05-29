Почти 80% петербуржцев отвлекаются от удаленной работы. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Аналитики hh.ru выяснили, на что чаще всего отвлекаются жители Петербурга, которые работают удаленно. Результатами опроса они поделились с «Вечерним Санкт-Петербургом». По данным онлайн-сервиса, среди 2,8 тысяч опрошенных всего 22 процента совсем не отвлекаются на сторонние дела.

- 41 процент ходят в магазин, 37 – ездят к врачу или по другим делам. Треть респондентов отвлекаются на чтение или просмотр сериалов, 14 процентов – играют в игры, а некоторые выгуливают своих питомцев в рабочее время, - сообщает издание.

Чаще всего от удаленной работы отвлекаются сотрудники сферы маркетинга и программисты. Психологи тем временем советуют уделять время отдыху, хотя бы 15 минут. А также попросить близких не отвлекать от работы, хорошо оборудовать рабочее место и составлять список дел. Это поможет не лениться.