Житель Ленобласти изнасиловал 11-летнюю девочку, которая пришла к нему в гости

Мужчина не открыл дверь сотрудникам полиции. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции во Всеволожском районе Ленобласти проверяют заявление об изнасиловании 11-летней девочки. Ребенка отпустили в гости к знакомым. По словам мамы школьницы, 50-летний мужчина мог ее там изнасиловать. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- 29 мая в полицию Петербурга обратилась 43-летняя жительница Кировского района. Женщина рассказала, что вечером 27 мая ее дочь находилась в гостях в доме на Озерной улице в поселке Медный завод. Там же был мужчина, который якобы совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера, - рассказал источник.

Сотрудники Сертоловского отдела полиции побывали на указанном адресе, но там им никто не открыл дверь. Мужчина лишь поговорил с ними по телефону, сказал, что занят на работе и сам приедет в отдел 30 мая. Материалы дела передали в Следственный комитет, который будет разбираться в ситуации.