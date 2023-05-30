Полковник из Ленинградской области погиб в Сирии Фото: СОЦСЕТИ

Полковник из Ленинградской области Олег Печевистый погиб в Сирии. Об этом 27 мая 2023 года рассказали в администрации Подпорожского района, откуда мужчина был родом. Отмечается, что он погиб в ночь с 25 на 26 мая при выполнении командирского долга.

- Администрация Подпорожского муниципального района с прискорбием сообщает, что при выполнении командирского долга в Сирийской Арабской Республике погиб наш земляк, полковник Печевистый Олег Викторович, - сообщили в районной администрации.

Полковник с декабря 2022 года находился в Сирии, где выполнял спецзадачи. Он пользовался авторитетом и уважением у своих подчиненных и всегда ответственно подходил к выполнению воинских обязанностей.

За свою службу был награжден Орденом Мужества, Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, Медалью «За отвагу», Медалью Суворова, Орденом «За военные заслуги», Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени.