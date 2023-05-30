Мемориальную доску выпускникам открыли в Духовной Академии Петербурга

На памятной доске написано 21 имя. Фото: Духовная Академия

В Северной столице открыли памятную доску в честь известных выпускников Санкт-Петербургской Духовной Академии. Торжественная церемония совпала с Радоницей. Это особенный день, чтобы вспомнить и почтить наставников, ушедших из жизни, отметили в пресс-службе Благотворительного фонда имени Погосяна Г. М.

- Чествуя выпускников и сотрудников, мы вспоминаем не только научные труды, но вспоминаем и те обстоятельства, жизненные трудности, с которыми они столкнулись, и которые не поколебали их веру, - отметил проректор Академии Епископ Петергофский Силуан.

На памятной доске написано 21 имя. В Академии сердечно поблагодарили мецената Грачью Погасяна за благотворительную помощь. Сам благотворитель рассказал, что с некоторыми из тех, чьи имена занесены на памятную доску, он был знаком лично, потому что они тоже оказывали безвозмездную помощь. К ним он обращался за благословением.

После официальной церемонии открытия протодиакон Кирилл Журавлев возгласил вечную память почившим выпускникам Духовной школы.