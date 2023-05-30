Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 мая 2023 11:46

Петербург потратит 14 млн рублей на проекты в области здравоохранения

Субсидии предоставляются юридическим лицам, в том числе социально ориентированным НКО
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Петербург поддержит научные проекты, разработанные в интересах здравоохранения

Петербург поддержит научные проекты, разработанные в интересах здравоохранения

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Правительство Санкт-Петербурга собирается потратить 14 миллионов рублей на научные проекты в области здравоохранения. Постановление о предоставлении субсидий на 2023 года подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов. Об этом 30 мая сообщили в Смольном.

- Субсидии предоставляются юридическим лицам, в том числе социально ориентированным НКО, находящимся в Санкт-Петербурге и осуществляющим научные исследования и разработки в качестве одного из видов экономической деятельности, а также подготовку кадров высшей квалификации, - рассказали в городской администрации.

Деньги будут выделяться на основе конкурсного отбора. Каждая организация сможет получить в пределах одного миллиона рублей.

Деньги будут направлены на исследования в области фундаментальной медико-биологической науки, а также на внедрение данных исследований и новых технологий в практику.