Таксистам запретят зазывать пассажиров в аэропорту и на вокзалах Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге собираются установить новые правила для такси. Законопроект о реформе такси рассмотрят 31 мая 2023 года на заседании в Законодательном собрании города. В частности предлагается ввести единый реестр машин, служб заказа и перевозчиков. Об этом рассказал спикер парламента Александр Бельский.

- Это нужно, чтобы на линию не выходили нелицензированные авто, водители без страховки и с правами другой страны. Пассажир будет четко знать, что его везет профессиональный таксист на исправной машине, - пояснил глава ЗакСа.

Помимо этого будут подняты еще два важных вопроса. Один из них касается таксистов-зазывал, которые ожидают пассажиров в аэропорту и на вокзалах. Им хотят запретить подобные действия. Также все такси должны будут перейти к общему экологическому классу.

Собираются разработать и единый стиль для такси - белые с желтой полосой.