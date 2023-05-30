Приостановку закона о реновации могут продлить в Петербурге

Изначально предполагалось, что по новому закону начнут сносить "хрущевки". Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Финальное заседание рабочей группы Общественного штаба по реновации пройдет в Петербурге 5 июня. Во время него специалисты сформулируют финальный текст поправок, которому позже предстоит пройти еще несколько инстанций: общее заседание Общественного штаба по реновации, Законодательное собрание, внесение в Госдуму.

Проще говоря, вопрос окончательно может решиться, вероятно, не раньше начала осени 2024 года. А вот приостановка закона о реновации действует только до 31 декабря 2023 года. В связи с этим, возможно, потребуется продлить паузу.

- Любые варианты здесь возможны, я единолично ничего комментировать не могу, давайте дождемся общего заседания Общественного штаба, которое пройдет до конца июня, - прокомментировал депутат ЗакСа Петербурга Денис Четырбок в эфире радио «Комсомольская правда» 92.0 FM.

Напомним, действие закона о Комплексном развитии территорий в Петербурге приостановили до 2024 года в сентябре 2022 года. Изначально предполагалось, что по новому закону начнут сносить "хрущевки".