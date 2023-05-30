С начала сезона клещи покусали 700 детей в Петербурге

Клещи покусали 700 детей из Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербург с первыми лучами солнца явились и незваные гости – клещи, открывшие питательный сезон. Так, за первые теплые месяцы они покусали более 3,5 тысяч местных жителей. К слову, до 20 процентов пострадавших от любителей «красненького» – дети. По примерным подсчетам, членистоногие попробовали кровь не меньше, чем у 700 несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга.

– Клещ может укусить не только в лесу, но и в в черте города. Вакцинация от клещевых инфекций – в том числе энцефалита – должна проводиться заранее, – напомнили в организации.

Кроме того, медики также уточнили, что после прививки нужно две недели не посещать места, где с наибольшей вероятностью можно нарваться на паразита. Защитить себя от него также можно с помощью специального репеллента, который наносится на кожу или одежду. Но, вернувшись домой, не стоит откладывать самоосмотр на предмет наличия шпионов-кровососов на себе.