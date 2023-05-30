Загрузка отелей Петербурга в День города выросла на 10% в 2023 году

Загрузка отелей в День города выросла на 10% в 2023 году. Фото: Олег ЗОЛОТО

Накануне Петербург отметил свой 320-й день рождения. Всего в городе прошло около 200 мероприятий. А гости, приехавшие на праздник, заполнили номера отелей на более, чем 70 процентов. Как оказалось, по сравнению с прошлым годом загрузка гостиниц выросла на целых десять процентов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– По данным «Турбарометра», количество туристов и экскурсантов, посетивших город 27 и 28 мая, составило около 140 тысяч, – рассказали в пресс-службе городского правительства.

Кстати, в эти выходные в бюджет города за счет приезжих поступило 4,5 миллиарда рублей. Как пояснили в Смольном, такой крутой старт сезона объясняется множеством ярких мероприятий. Особенно много людей, как оказалось, пришли на Петровский фестиваль огня. Он объединил в себе и световое, и пиротехническое представление, ознаменовав незабываемый финал празднования Дня Северной столицы.