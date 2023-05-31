Проведение крупных мероприятий будут координировать с петербургскими военными

Безопасность крупных мероприятий будут координировать с военными. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Александр Беглов 31 мая провел заседание Оперативного штаба Петербурга об осуществлении мер, предусмотренных Указом президента Российской Федерации. На нем глава Северной столицы поднял вопрос проведения массовых мероприятий в регионе. Одной из инициатив стала координация всех служб и ведомств на время организации крупных событий в городе на Неве. Согласовывать правительство планирует их в том числе с Западным военным округом. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Владимир Путин отнес Северную столицу к регионам, где установили уровень базовой готовности, – уточнили в пресс-службе городского правительства.

Кроме главы города и спикера ЗакСа Александра Бельского на заседании присутствовали руководители исполнительных органов государственной власти Северной столицы, а также сотрудники силовых ведомств и руководство ЗВО.