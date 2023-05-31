Три подростка-вандала сломали световой фонтан в Ленобласти

Три вандала сломали световой фонтан. Фото: скриншот с записи камер.

Жизнь установленного около года назад светового фонтана в Волхове скоропостижно оборвалась днем 30 мая. Как оказалось, один из трех подростков, гулявших в округе, решил использовать его в качестве альпинистского снаряда. Фото и видео с камер видеонаблюдения уже разлетелись по социальным сетям.

– Найти и пусть восстанавливают все вместе с родителями, – прокомментировал один из читателей сообщества ВКонтакте «Комсомолки».

К слову, подростку удалось забраться на самую верхушку фонтана, но под весом она сначала прогнулась, а потом и вовсе не выдержала. Когда верхняя чаша конструкции сломалась, юный вандал поспешил ретироваться с места преступления.

Конечно же, местная администрация в ближайшее время возьмется за восстановление сломанного сооружения. А вандалов скорее всего ожидает посещение детской комнаты полиции.