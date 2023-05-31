Школьники из Мариуполя приедут на летний отдых в Петербург

Санкт-Петербург готовится принять на летний отдых школьников Мариуполя Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Санкт-Петербург собирается этим летом принять школьников из Мариуполя. Для детей в каждой смене будет организована насыщенная культурно-образовательная и экскурсионная программа. Об этом рассказали 31 мая 2023 года в Смольном.

- Школьников ждут интересные и полезные профориентационные мероприятия, знакомство с высокотехнологичными инженерными профессиями. Особенной станет вторая смена, 487 выпускников школ Мариуполя и 58 выпускников из городов Донецка, Макеевки, Горловки, Ясиноватая Донецкой Народной Республики увидят праздник «Алые паруса», - рассказали в городской администрации.

По поручению губернатора в этом году в Петербурге смогут отдохнуть около 2 тысяч детей из Мариуполя и других населенных пунктов Донецкой Народной Республики.