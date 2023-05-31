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НовостиОбщество31 мая 2023 8:27

Денис Четырбок стал председателем бюджетно-финансового комитета ЗакСа Петербурга

А Михаил Барышников перешел с этой должности на другую
Анастасия НУРАДИЛОВА
Денис Четырбок стал председателем бюджетно-финансового комитета ЗакСа Петербурга.

Денис Четырбок стал председателем бюджетно-финансового комитета ЗакСа Петербурга.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Депутат Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок стал председателем бюджетно-финансового комитета ЗакСа. Решение приняли на пленарном заседании городского парламента 31 мая. Об этом говорится в телеграм-канале председателя ЗакСа Александра Бельского.

- Денис Александрович должен взять на себя сразу несколько задач: кропотливо изучать финансовые и юридические документы, а также поддерживать продуктивный диалог с Правительством Петербурга, - отметил Бельский.

Денис Четырбок является депутатом Законодательного Собрания второго созыва. Оба раза был избран по одномандатному округу № 17 - Кировский и Красносельский районы. Он учился в юридическом институте Санкт-Петербургского государственного университета, который окончил с отличием. Также, у него есть высшее экономическое образование.