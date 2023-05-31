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НовостиОбщество31 мая 2023 8:52

Роспотребнадзор не нашел в Петербурге водоемы, пригодные для купания по санитарным нормам

Специалисты утвердили 24 зоны рекреации, но вода оказалась грязной
Авторы (2):
Анастасия НУРАДИЛОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Все водоемы не соответствуют санитарным нормам.

Все водоемы не соответствуют санитарным нормам.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге на летний сезон утвердили 24 зоны рекреации, в том числе 14 пляжей в Курортном районе. Специалисты провели работы по подготовке прибрежных зон к летнему периоду. Но все водные объекты оказались не готовы к сезону. Об этом 31 мая на пресс-конференции ТАСС рассказала начальник отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ольга Смелова.

- Сотрудники Роспотрбнадзора отобрали пробы и сделали исследования воды и песка на всех пляжах. К сожалению, все водные объекты не соответствуют требованиям санитарного законодательства, а вот качество песка соответствует гигиеническим нормативам, - отметила Смелова.

Напомним, по словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, купальный сезон в Северной столице стартует только в конце июня, когда в город придет потепление. До третьей декады воздух редко будет прогреваться больше чем, до 20 градусов.