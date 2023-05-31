Группа «Звери» станет хедлайнером концерта на Дворцовой на ПМЭФ-23 Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербуржцам и гостям города рассказали, кто станет хедлайнером концерта на Дворцовой площади на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет в Северной столице с 14 по 17 июня.

- Раскроем карты: хедлайнером на Дворцовой станут рокеры-романтики - группа «Звери». Признаться, мы не раз видели, как зал взрывается, стоит их солисту Роме просто выйти на сцену. Как обычно, концерт будет бесплатным. Приглашаем всех желающих, - сообщает пресс-служба «Росконгресса».

Напомним, в дни форума в городе пройдет фестиваль культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Организаторы подготовили большую программу, в которую войдут посещение театров, музеев, концертов, а также специальные мероприятия: например, модные показы российских дизайнеров.