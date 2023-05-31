Прямой выход из Финляндского вокзала в метро откроют с 1 июня в Петербурге

Из Финляндского вокзала теперь можно будет попасть напрямую в метро. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Прямой выход из Финляндского вокзала в станцию метро «Площадь Ленина» откроют с 1 июня 2023 года в Петербурге. Об этом стало известно на пресс-конференции Октябрьской железной дороги (ОЖД), организованной для журналистов в среду, 31 мая. Какое-то время попасть в подземку с финбана можно было только через улицу. Сейчас все наконец-то изменится, в туристический сезон это явно облегчит жизнь пассажирам.

- С 1 июня выход в подземку откроется и будет работать в полном объеме. Мы ожидаем, что примерно 20 процентов от пассажиропотока Финляндского вокзала будет уходить как раз на станцию метро, - рассказал начальник ОЖД Виктор Голомолзин на встрече с журналистами.

Виктор Голомолзин, начальник ОЖД. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Добавим, что в последнее время станции метро «Площадь Ленина» особо востребована среди петербуржцев, потому что по утрам соседнюю «Выборгскую» стабильно на время закрывают из-за большого пассажиропотока.