Еще больше многодетных семей Ленобласти не будут платить транспортный налог

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области расширили меры поддержки многодетным семьям. Фото: пресс-служба Закс ЛО.

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области приняли изменения в региональный закон "О внесении изменения в статью 3 областного закона "О транспортном налоге". Документ прошел второе и третье чтение. Теперь многодетные семьи, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет, освобождаются от транспортного налога на автомобиль мощностью до 200 лошадиных сил. Ранее максимальная мощность двигателя составляла 150 л.с. С такой инициативой вышли депутаты Татьяна Тюрина и Николай Пустотин (оба – "Единая Россия").

- Семьям, где есть трое, четверо и более детей, нужно максимально помогать. Многое делается на федеральном уровне, потому что, как отметил Президент, многодетная семья – это важнейший приоритет государства. И мы на уровне региона на каждом заседании принимаем новые меры поддержки, - прокомментировала депутат Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Тюрина. - Если говорить о транспортной сфере, то не так давно приняли закон о бесплатных парковках для многодетных семей. Сегодня – освободили от транспортного налога семьи с автомобилями до 200 лошадиных сил. Как один из инициаторов законопроекта, я рада, что еще около 1300 многодетных семей в Ленинградской области смогут получить эту льготу.

В ходе второго чтения от инициаторов поступила одна поправка в части распространения льготы на родителей детей-инвалидов с детства до достижения ими 23 лет. По итогам обсуждения законопроект принят сначала во втором, а потом и в третьем чтении.