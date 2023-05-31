Трубу с холодной водой прорвало на проспекте Стачек в Петербурге

Автолюбителям приходится объезжать потоп. Фото: Скриншот из видео

В Петербурге прорвало трубу с холодной водой. Об этом spb.kp.ru рассказали в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Специалисты обнаружили технологическое нарушение на проспекте Стачек во время испытаний сети на плотность и прочность.

- Аварийно- ремонтные службы на месте, обеспечены меры безопасности. На данный момент испытания продолжаются. По их окончанию будут организованы ремонтные работы по указанному адресу с восстановлением благоустройства, - рассказали в администрации.

Из-за аварии транспорту приходится объезжать участок дороги, где случился прорыв.

В Теплосети напомнили, что испытания – это обязательные мероприятия для подготовки к следующему сезону. С помощью таких проверок работники планируют программу капитального ремонта и выявляют ненадежные участки.