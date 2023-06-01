Более 74,9 млн рублей субсидий выделят на поддержку сельского хозяйства в Петербурге в 2023 году

Более 75 млн рублей субсидий выделят на поддержку сельского хозяйства. Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Александр Беглов подписал постановление о поддержке сельскохозяйственного производства в Петербурге. Так работники агропромышленности получат почти 75 миллионов рублей субсидий. Средства на приоритетные подотрасли и малые формы хозяйствования производители в 2023 году получат из городского и федерального бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Меры господдержки комплекса должны стимулировать производство сельхозпродукции, а также пищевую и перерабатывающую промышленности, – уточнили в пресс-службе городского правительства.

Все субсидии нацелены на обеспечение жителей Петербурга качественными продуктами питания. Как подчеркнули в Смольном, выплаты юридическим лицам, которые производят товары и выполняют услуги в агропромышленном комплексе региона, также получат значительную поддержку от города. Ранее spb.kp.ru писала, что негосударственные театры Северной столицы получат 100 млн рублей субсидий в 2023 году.