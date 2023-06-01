В Петербурге завершается реставрация Канатного цеха с водонапорной башней завода «Красный Гвоздильщик»

Реставрация Канатного цеха с водонапорной башней завода «Красный Гвоздильщик» близка к завершению. Фото: Сергей ЕРМОХИН

Визитной карточкой Петербурга является Васильевский остров - один из старейших районов города с множеством достопримечательностей и линиями вместо улиц. Сегодня там не только активно строят новые жилые кварталы, но и занимаются благоустройством, а также реконструкцией исторических зданий.

Например, завершается реставрация и приспособление под современное использование объекта культурного наследия - Канатного цеха с водонапорной башней завода «Красный Гвоздильщик». Кроме того, уже воссозданы историческое здание Особняка Шопена и краснокирпичный фасад двух корпусов завода «Красный Гвоздильщик» на 25 линии острова.

Восстановительные работы проводят в рамках специальной программы - «Setl Group - Васильевскому острову». С 2013 года застройщик возводит детские сады, ремонтирует школы, благоустраивает территории, сохраняет и реставрирует объекты культурного наследия. Так, 220 ребят смогли посещать современный детсад на 26 линии, встроенный детский садик появился на Малом пр., 64, также Setl Group оплатил ремонт и оснащение 3-х корпусов школы для детей с ограниченными возможностями.

По словам застройщика, благоустройство Васильевского острова продолжится. В скором времени в районе стартуют экологические акции, новые реставрационные работы в исторических памятниках и благотворительные проекты. А прямо сейчас выполняют проектные работы по ремонту Особняка конторы Парамонова и Котельной, которые составляют архитектурный ансамбль «Кожевенный завод Парамонова» на Кожевенной линии. Вместе с этим планируется приспособить объект культурного наследия «Комплекс построек кожевенного завода товарищества «И. А. Осипов и Ко» под общеобразовательную школу на 825 мест.