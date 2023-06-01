Мужчина надругался над 21-летней девушкой на остановке в Петербурге

Подозреваемого задержали полицейские. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские в Петербурге задержали мужчину, которого подозревают в насилии девушки в общественном месте. Все произошло 12 мая около двух часов дня на остановке по улице Комсомола. Он напал на 21-летнюю жительницу города.

- Возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Подозреваемого мужчину задержали на Индустриальном проспекте в Северной столице. Сотрудники уголовного розыска поймали 45-летнего местного жителя. Известно, что он нигде не трудоустроен.

Девушка, на которую напал петербуржец, работает укладчицей товаров сети магазинов бытовой химии.