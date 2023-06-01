Водитель эвакуатора погиб после столкновения с грузовиком на трассе под Петербургом Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области произошла смертельная авария. Ночью 1 июня 2023 года на трассе "Нарва" столкнулись грузовик и эвакуатор. В результате водитель второго автомобиля погиб на месте. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- 1 июня в 2.30 часов на 62 километре автодороги «Нарва» водитель, управляя грузовиком с прицепом «Скания», при невыясненных обстоятельствах, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с эвакуатором «Газель Некст», под управлением водителя, - рассказали в полиции.

В результате аварии водитель эвакуатора, 47-летний мужчина, погиб на месте еще до приезда скорой помощи.

По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.