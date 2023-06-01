СК арестовал мужчину за изнасилование девушки на автобусной остановке в Петербурге

В Санкт-Петербурге арестован мужчина, обвиняемый в совершении преступления сексуального характера / Фото: СК СПб

Следственный комитет Санкт-Петербурга арестовал мужчину, который изнасиловал девушку на автобусной остановке. Нападение на 21-летнюю петербурженку произошло еще 12 мая 2023 года, однако задержали подозреваемого только сейчас. Об этом 1 июня рассказали в комитете.

- Днем 12 мая 45-летний мужчина, находясь на остановке общественного транспорта, расположенной рядом с домом 16 по улице Комсомола, напал на девушку и совершил насильственные действия сексуального характера. В ходе допроса обвиняемый полностью признал свою вину в инкриминируемом ему деянии, - сообщили в комитете.

На данный момент мужчину отправили под стражу. Следователи выясняют, имеются ли на счету подозреваемого другие подобные нападения с изнасилованиями.

Также в ходе следствия будут установлены причины и условия, способствовавшие произошедшему. Расследование уголовного дела продолжается.