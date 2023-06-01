Более 300 человек эвакуировали из-за ложных сообщений о взрывах в Петербурге

Злоумышленники сообщили об угрозах в семи зданиях. Фото: Олег ЗОЛОТО

Злоумышленники угрожали взрывами в семи зданиях Петербурга в последний день весны. Из-за действий преступников пришлось эвакуировать почти 350 человек. Об этом пишет «Мойка 78».

- Преступники отправляли письма на электронные адреса различных организаций. Всего злоумышленники 31 мая угрожали якобы заложенными взрывными устройствами в семи зданиях, - сообщает издание.

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели здания и прилегающие территории, но так ничего и не нашли. Полицейские возбудили уголовные дела по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Сейчас специалисты ищут преступников и проводят проверку.