Расписание пригородных поездов на пяти направлениях изменится в День России в Петербурге

Расписание пригородных поездов на пяти направлениях изменится в День России. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из-за празднования Дня России во всех регионах сдвинулся календарь выходных дней. А вместе с ним изменения пришли и в расписание пригородных поездов. Кстати, его пересмотрели сразу на пяти направлениях: Московском, Северном, Балтийском, Финляндском и Витебском. Об этом сообщили в пресс-службе «Северо-Западной пригородной пассажирской компании».

– 10, 11 июня движение пригородных электропоездов будет осуществляться по графику субботы, – уточнили в пресс-службе компании-перевозчика.

В сам праздник, 12 июня, электрички будут курсировать по графику воскресенья. коставы № 6673 и 6674, проезжающие от Петербурга до Сланцев, двинутся согласно календарным дням недели.

На некоторых направлениях составы вообще не выйдут. Подробное расписание со всеми изменениями можно посмотреть непосредственно на станциях и вокзалах. Кроме того, оно уже доступно на сайте «Северо-Западной пригородной пассажирской компании».