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НовостиОбщество1 июня 2023 19:11

331 млн рублей пытаются взыскать с совладелицы петербургского ритейлера Paolo Conte

Сейчас сеть обувных магазинов проходит процедуру банкротства
Элеонора КУРЮМОВА
331 млн рублей пытаются взыскать с совладелицы петербургского ритейлера Paolo Conte.

331 млн рублей пытаются взыскать с совладелицы петербургского ритейлера Paolo Conte.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Конкурсный управляющий компании ООО «Паоло Конте ритейл» Татьяна Докукина пытается взыскать с совладелицы и вдовы основателя петербургской обувной сети Paolo Conte убытки. Размер их, кстати, впечатляющий – более 331 миллиона рублей. Соответствующая информация появилась на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

– В Арбитражный суд Московской области подано заявление о взыскании солидарно с гендиректора фирмы Логинова Анатолия Викторовича и совладелицы Ротарь Оксаны Михайловны убытков, – говорится в материалах реестра.

Как выяснилось, женщина владела обувным бизнесом под брендами Paolo Conte и «Мега-Шуз» вместе с супругом, который скончался в 2021 году. Добила бизнес и наступившая пандемия: спрос мигрировал в онлайн сферу, а издержки на продукцию только выросли.

Кстати, компания задолжала Сбербанку миллиард рублей. Но на этом бумажная банкротная волокита не закончилась: многочисленные фирмы супругов признали несостоятельными или вовсе признали банкротами.