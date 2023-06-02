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НовостиОбщество2 июня 2023 5:03

Холод до плюс 12 градусов ждет Петербург 2 июня

Температура воздуха в городе на 6-7 градусов ниже нормы
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Холод до плюс 12 градусов ждет Петербург 2 июня

Холод до плюс 12 градусов ждет Петербург 2 июня

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге наступило очень холодное тело. Температура воздуха опускается все ниже. В пятницу, 2 июня 2023 года, снова будет облачно, пасмурно, пройдут дожди. Жителям и гостям города придется одеваться потеплее, словно сейчас еще середина весны. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня Северная столица будет ощущать влияние тыловой, холодной части циклона. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди, - рассказал синоптик.

Днем температура воздуха в Петербурге поднимется не выше плюс 10-12 градусов, по Ленинградской области всего 9-14 градусов выше нуля. Такие показатели на 6-7 градусов ниже нормы.

В субботу вновь кратковременные дожди, а если и потеплеет то лишь на пару градусов.