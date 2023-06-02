Продажи импортных лекарств в аптеках Петербурга на 18%

Продажи в аптеках Петербурга резко сократились Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге, да и по стране в целом, упало количество продаж иностранных лекарств. В первом квартале 2023 года наблюдается снижение на 18 процентов. Несмотря на это аптечные сети продолжают активно расширяться. Об этом 2 июня пишет газета "Петербургский дневник".

- Вместе с тем аптечные сети продолжают расширяться. Всего за первый квартал в стране открылись еще 1,3 тысячи аптек, - пишет издание.

Сейчас на территории Петербурга и Ленинградской области работают порядка 2,9 тысяч аптек, из которых 52 процента это различные аптечные сети, которых насчитывается 15 штук. Лишь за последний месяц количество новых точек-аптек в Северной столице выросло на 1,3 процента.

Что касается продаж, то с начала года в Петербурге наблюдалось падение на 5,4 процента. Но с апреля наоборот продажи выросли на 25 процентов.