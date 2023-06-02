Заморозки ударят в Ленобласти на выходных 3 и 4 июня Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области первые дни лета оказались очень холодными. Погода никак не может позабыть, что весна уже прошла, поэтому горожанам и жителям области приходится мириться с дождями и промозглым ветром. В предстоящие выходные, 3 и 4 июня 2023 года, по региону и вовсе ожидаются заморозки. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- Прошедшей ночью по Ленинградской области уже наблюдались заморозки, а так как максимум холода пришёл в наш регион, то предстоящие две ночи заморозки по всей территории будут сохраняться. В дальнейшем, надеюсь, они закончатся, - отметил синоптик.

Также все эти дни будет наблюдаться пониженное атмосферное давление, из-за чего по всей территории пройдут кратковременные дожди, особенно в ночное время. Тепло начнет поступать в регион только с 5 июня.