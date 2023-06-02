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НовостиНедвижимость2 июня 2023 10:42

Шведская компания продает активы на 3,3 млрд рублей компании из Петербурга

Земельный банк Bonava в городе составляет около 16 га
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Шведская Bonava продает активы в Петербурге за 3,3 млрд рублей группе RBI

Шведская Bonava продает активы в Петербурге за 3,3 млрд рублей группе RBI

Фото: Олег ЗОЛОТО

Шведский девелопер Bonava продает активы в Санкт-Петербурге. Компания нашла покупателя на свой бизнес в России. Активы собирается приобрести группа RBI, которая занималась строительство жилья. Отмечается, что сумма сделки составит 3,3 миллиарда рублей. Сумма сделки на 1,6 миллиарда меньше, чем изначальная, так как площадки застройщика имеют небольшую площадь и требуют дополнительных затрат на подготовку к строительству. Об этом 2 июня 2023 года пишет "Коммерсантъ".

- Известно, что земельный банк шведской компании в Петербурге составляет около 16 гектаров. На этом участке можно построить порядка 230 тысяч квадратных метров жилья, - сообщает издание.

Петербургская компания занимается строительством элитного жилья и бизнес-класса. Владельцем группы является ее президент Эдуард Тиктинский.